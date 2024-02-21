Зеленський відзначив Повітряні сили ЗСУ, які збили сім російських літаків за тиждень

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 лютого відзначив Повітряні сили ЗСУ.

«Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських «сушок» – за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів», – наголосив глава держави.

За даними українських військових, сили РФ на фронті повернулися до масованого застосування авіації. Як повідомив 21 лютого в ефірі телемарафону речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій, «за минулу добу противник загалом завдав 54 авіаційні удари».

За його словами, на Авдіївському, Марʼїнському, частково на Новопавлівському напрямках російські військові активно застосовували авіацію, а на Запорізькому напрямку – дещо менше. Між Донецькою та Запорізькою областями ці удари розподіляються як майже шість до одного.