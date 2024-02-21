Сили РФ скинули авіабомби на центр Оріхова, спалахнула пожежа – влада

Російські військові скинули авіабомби на Оріхів Запорізької області та інші прифронтові громади, зазначив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог продовжує знищувати прифронтові міста і села. О 19.30 завдав двох авiaударів по Оріхову. Влучив у нежитлове примiщення в центрі міста, пiсля чого там сталася пожежа. Пошкодив інші будівлі, розташованi поруч», – написав Федоров.

Крім того, за даними голова ОВА, «близько 6 авiаударiв загарбники завдали в районi Малої Токмачки та Новоданилiвки».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.