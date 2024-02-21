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Сили РФ скинули авіабомби на центр Оріхова, спалахнула пожежа – влада

Російські військові скинули авіабомби на Оріхів Запорізької області та інші прифронтові громади
Російські військові скинули авіабомби на Оріхів Запорізької області та інші прифронтові громади

Російські військові скинули авіабомби на Оріхів Запорізької області та інші прифронтові громади, зазначив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог продовжує знищувати прифронтові міста і села. О 19.30 завдав двох авiaударів по Оріхову. Влучив у нежитлове примiщення в центрі міста, пiсля чого там сталася пожежа. Пошкодив інші будівлі, розташованi поруч», – написав Федоров.

Крім того, за даними голова ОВА, «близько 6 авiаударiв загарбники завдали в районi Малої Токмачки та Новоданилiвки».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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