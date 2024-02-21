Під Оріховим сили РФ пересуваються на квадроциклах – Тарнавський

На Оріхівському напрямку в Запорізькій області почали використовувати квадроцикли для переміщення між позиціями, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія Олександр Тарнавський.

За його словами, «ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, здійснив 1151 артобстріл (зокрема 2 скидання з дронів боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій».

Також Тарнавський наголосив, що «безуспішними атаки росіян були, зокрема, на Оріхівському напрямку».

«Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу наноситься вогневе ураження, ворог знищується», – написав Тарнавський.

Командувач повідомив, що загальні втрати росіян за добу 20 лютого становили: у живій силі – 521 особа, в озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць, не рахуючи дронів.

У суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки, «виходячи з оперативної обстановки», що склалася навколо міста та «щоб уникнути оточення та задля збереження життя і здоровʼя військовослужбовців».

Цього ж дня командувач угрупування ЗСУ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на завершальному етапі операції, «під тиском переважаючих сил противника», кілька українських військовослужбовців потрапили в полон. Точну кількість полонених він не назвав.