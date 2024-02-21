Розвідка Британії: РФ посилила атаки на кількох ділянках фронту, ймовірно, для розосередження ЗСУ

Протягом останнього тижня російські війська посилили атаки на кількох ділянках лінії фронту, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.



Британська розвідка припускає, що, ймовірно, це робиться з метою розтягнути українські сили.



Зокрема, за даними Міноборони Британії, російські війська продовжили і, ймовірно, посилили наземні атаки на Роботине на півдні України. При цьому у британській розвідці нагадують, що російська 58-ма загальновійськова армія та російські Повітряно-десантні війська (ПДВ), що діяли в цьому районі, зазнали значних втрат під час українського контрнаступу.

«Проте уповільнення темпів бойових дій після цього, а також продовження вербування, ймовірно, дозволили російським військам на цьому напрямку відновити свої сили», – йдеться у повідомленні.

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Днями в Інституті дослідження війни зауважили, що захоплення російськими військами Авдіївки є ілюстрацією того, як Росія веде наступальні операції, які не конче створюють умови для ширших оперативних здобутків, але все одно змушують Україну відряджати особовий склад і техніку для оборони.

Наприкінці липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного. 22 серпня 2023 року стало відомо, що ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.