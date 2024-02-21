У ГУР повідомили про 48 установок «Іскандер» вздовж кордону з Україною – це незначне збільшення

Росія станом на сьогодні розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» уздовж кордону з Україною, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії», – сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували масовану ракетну атаку Росії на Україну 7 лютого.



За їхніми словами, українська протиповітряна оборона змогла збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників, що може свідчити про те, що російські війська випустили ці ракети і «шахеди», щоб відволікти українську протиповітряну оборону. Українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичних ракет «Іскандер-М» або зенітно-ракетних комплексів С-300, зауважили в ISW.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україн