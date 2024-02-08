В ISW проаналізували тактику РФ під час останньої ракетної атаки на Україну

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували останню масовану ракетну атаку Росії на Україну.



За їхніми словами, комплекс ударів 7 лютого є символом «постійного змагання між Росією та Україною в сфері інновацій та адаптації засобів протиповітряної оборони».

«Українська протиповітряна оборона змогла збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників, що може свідчити про те, що російські війська випустили ці ракети і «шахеди», щоб відволікти українську протиповітряну оборону. Українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичних ракет «Іскандер-М» або зенітно-ракетних комплексів С-300», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни зауважують, що російські війська, можливо, спеціально розробили такий комплекс ударів, щоб відволікти українську ППО комбінацією Х-101 і «шахедів» і допомогти іншим ракетам досягти запланованих цілей.



Непідтверджені повідомлення про удари 3М22 «Циркон» також заслуговують на увагу, оскільки цими ракетами зазвичай стріляють з кораблів по інших кораблях або берегових цілях, тому російським силам, можливо, довелося адаптувати пускові установки «Циркон» для ураження цілей, розташованих в глибині материка, зазначають в ISW.

Аналітики також зауважують, що російські сили, схоже, включили північнокорейські ракети в свої ударні комплекси, які, можливо, українським силам було складніше виявити і збити.

Інститут вивчення війни також звертає увагу, що Росія завдала удару по Києву, зокрема, під час візиту Верховного комісара ЄС Жозепа Борреля. Москва і раніше атакувала столицю України під час закордонних візитів високого рівня. Аналітики припускають, що Росія, ймовірно, цілеспрямовано провела цю серію ударів по Києву, щоб досягти інформаційного ефекту в ЄС і колективному Заході, окрім будь-яких інших цілей.

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ISW раніше оцінював, що Росія експериментує з комбінаціями ударів по Україні для досягнення максимального бажаного ефекту, і що Україна, у свою чергу, продовжує зусилля з адаптації та реагування на нові російські ударні комплекси.

Масованої ракетної атаки РФ 7 лютого зазнали шість регіонів України. За даними місцевої влади, загинули 5 людей, понад 40 постраждали.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

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