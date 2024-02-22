Дані ЗСУ: втрати російської армії в Україні перевищили 407 тисяч військових

Російські війська втратили близько 1 160 людей особового складу протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 лютого.

За оцінкою командування, загальні втрати російської армії сягнули близько 407 240 військових.

Генштаб також оновив дані про втрати російської військової техніки:

6 523 танки (+7)

12 373 бойових броньованих машин (+35)

9 867 артилерійських систем (+41)

997 реактивних систем залпового вогню (+5)

680 засобів протиповітряної оборони (+2)

339 літаків (+1)

325 гелікоптерів

7 596 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+36)

1 903 крилаті ракети

25 кораблів і катерів

1 підводний човен

12 924 автомобілі та автоцистерни (+63)

1 566 одиниць спеціальної техніки (+8)

Напередодні Повітряні сили України повідомили про збиття російського винищувача Су-34.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».