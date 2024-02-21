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Баргилевич і Павлюк увійшли до складу Ставки Верховного головнокомандувача – указ Зеленського

Начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич
Начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому 21 лютого.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.

9 лютого президент за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського призначив керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, а 11 лютого – командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка – замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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