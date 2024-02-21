Баргилевич і Павлюк увійшли до складу Ставки Верховного головнокомандувача – указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому 21 лютого.
Цим же указом Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.
9 лютого президент за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського призначив керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, а 11 лютого – командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка – замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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