ОВА: на Сумщині запроваджують додаткові обмеження у прикордонній зоні

На Сумщині з 26 лютого у межах 5-кілометрової прикордонної зони встановлюються додаткові обмеження особливого режиму, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Зазначається, що відповідний наказ підписали начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх та командир оперативно-тактичного угруповання «Суми».

«У період з 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму. Наказом заборонений вільний в’їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт»,– йдеться в повідомленні.

Також, за даними ОВА, заборонено в'їзд, якщо це не пов’язано із наданням екстреної медичної допомоги або ж реагуванням на правопорушення, їх запобігання, розкриття та розслідування в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми».

«Крім того, заборонено проведення робіт, не пов’язаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону», – зазначили у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявляв про посилення північного кордону України особовим складом і бойовою технікою задля протидії диверсантам. У Державній прикордонній службі наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.

Крім того, російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.