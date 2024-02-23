Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 100 бойових зіткнень на фронті за добу

Російська армія завдала трьох ракетних та 83 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також 152 рази обстріляла їх із реактивних систем залпового вогню, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 23 лютого.

За даними штабу, протягом попередньої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. На півночі ситуація суттєво не змінювалася.

Зокрема, Сили оборони відбили:

п’ять російських спроб наступу на Куп’янскому напрямку, біля Синьківки

14 атак поблизу Тернів і Ямполівки на Лиманському напрямку

16 російських атак у районі Бахмута: поблизу Андріївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Торецька

10 штурмів на Авдіївському напрямку, біля Орлівки, Сєверного, Первомайського, Невельського

43 російські спроби прорвати оборону на Мар’їнському напрямку поблизу Новомихайлівки та Побєди

три атаки на південь від Золотої Ниви на Новопавлівському напрямку

п’ять наступів на захід від Вербового та біля Роботиного на Запоріжжі

п’ять спроб штурму позицій ЗСУ на плацдарм на лівобережжі Дніпра

Генштаб звітує про удари української авіації по шести районах зосередження російських військ і трьох зенітних ракетних комплексах, а також ураження ракетними військами вісьмох російських військових цілей.

Зведення Генштабу таким чином офіційно не підтверджує заяви російського Міноборони та оновлені дані проєкту DeepState про те, що армія РФ окупувала село Побєда на південний захід від Мар'їнки.

За даними командувача ОСУВ «Таврія», на Авдіївському напрямку російські війська перегруповуються та підтягують резерви.