Генштаб: війська РФ 31 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ на Мар’їнському напрямку

Оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення, повідомив у вечірньому зведенні 22 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, українські військові відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, зокрема, «на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка і Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ».

Загалом, за даними Генштабу, російські військові завдали 50 авіаційних ударів і здійснили 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, внаслідок чого «є загиблі й поранені серед цивільного населення».

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Раніше сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомляв, що на Авдіївському напрямку російські війська перегруповуються, підтягують резерви.

«Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції», – написав він у телеграмі.

За його словами, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки.

Проєкт DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.