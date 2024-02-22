Лиховій: сили РФ на Авдіївському напрямку, ймовірно, прагнуть здобути певні успіхи до «червоних дат» у лютому

На Авдіївському напрямку російські сили, ймовірно, прагнуть здобути певні успіхи до «червоних дат» у лютому, заявив речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.



«Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку. Тому що на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення. За вчора там відбили 19 атак біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське, де ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, до «червоних дат» в календарі, пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвівають активність», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі телемарафону зазначив, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку російські підрозділи продовжують спроби захопити Синьківку, проте безуспішно.

За його словами, на цьому напрямку також складним місцем залишається Торський виступ поблизу річки Чорний Жеребець, населений пункт Терни – туди противник стягує резерви, намагається наступати та закріпитися.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

У ЗСУ припускали, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.