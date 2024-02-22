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Лиховій: сили РФ на Авдіївському напрямку, ймовірно, прагнуть здобути певні успіхи до «червоних дат» у лютому

За минулу добу на Авдіївському напрямку українські військові відбили 19 російських атак
За минулу добу на Авдіївському напрямку українські військові відбили 19 російських атак

На Авдіївському напрямку російські сили, ймовірно, прагнуть здобути певні успіхи до «червоних дат» у лютому, заявив речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку. Тому що на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення. За вчора там відбили 19 атак біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське, де ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, до «червоних дат» в календарі, пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвівають активність», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі телемарафону зазначив, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку російські підрозділи продовжують спроби захопити Синьківку, проте безуспішно.

За його словами, на цьому напрямку також складним місцем залишається Торський виступ поблизу річки Чорний Жеребець, населений пункт Терни – туди противник стягує резерви, намагається наступати та закріпитися.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

У ЗСУ припускали, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

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