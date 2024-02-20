Розвідка Британії: у найближчі тижні РФ, ймовірно, намагатиметься розширити контроль поза Авдіївкою

У найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово

розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки, вважають у Міністерстві оборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.



«Цілком ймовірно, що російським військам бракує боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, і їм знадобиться певний період відпочинку та переозброєння. У найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки», – йдеться у повідомленні



У британській розвідці нагадують, що протягом минулого тижня російські війська взяли під контроль Авдіївку, а також розташований на північ від міста коксохімічний завод – за які з жовтня 2023 року почалися серйозні бої і які перебувають на лінії фронту з 2014 року.

19 лютого начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода заявив, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу, перш ніж відновити значні наступальні операції на Авдіївському напрямку, або ж перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту в цей район. Але в ISW поки що не фіксують жодних ознак того, як російські війська вирішують розподілити свої сили, які зараз перебувають в районі Авдіївки.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.