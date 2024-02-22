На Авдіївському напрямку сили РФ перегруповуються, підтягують резерви – Тарнавський

На Авдіївському напрямку російські війська перегруповуються, підтягують резерви, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці за минулу добу відбили 19 атак противника в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське. Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції», – написав він у телеграмі.



За його словами, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Згодом командувач угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

У ЗСУ припускали, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.