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На Авдіївському напрямку сили РФ перегруповуються, підтягують резерви – Тарнавський

Бої за Авдіївку. Кадри відзняті III штурмовою бригадою ЗСУ. Лютий 2024 року
Бої за Авдіївку. Кадри відзняті III штурмовою бригадою ЗСУ. Лютий 2024 року

На Авдіївському напрямку російські війська перегруповуються, підтягують резерви, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці за минулу добу відбили 19 атак противника в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське. Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції», – написав він у телеграмі.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський


За його словами, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Згодом командувач угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

У ЗСУ припускали, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

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