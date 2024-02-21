Російські ЗМІ повідомляють про смерть «воєнкора», який писав про втрати РФ у Авдіївці

Російський пропагандист та учасник бойових дій на боці Росії Андрій Морозов із позивним «Мурз», ймовірно, наклав на себе руки – про це заявили його прибічники та низка російських медіа.

Морозов 18 лютого оприлюднив у своєму телеграм-каналі дані, за якими російська армія нібито втратила близько 16 тисяч солдатів убитими в боях за Авдіївку з жовтня минулого року по лютий. При цьому українська армія, за його словамию, організовано відступила, що суперечить офіційній російській позиції. Публікація викликала критику російських пропагандистів, пише російська служба Радіо Свобода.

Згодом він видалив допис. У одній із останніх публікацій він заявив, що дані про втрати його змусило видалити командування.

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Зокрема, «воєнкор» стверджував, що в його полку залишилося 30 відсотків особового складу, решта поранені, вбиті або пропали безвісти. Він також скаржився на те, що військові змушені купувати ліки за свій рахунок, а мобілізованих віддають під командування ПВК, які складаються з «колишніх ув’язнених, наркоманів і мародерів».

Морозов – блогер-сталініст, відомий у середині 2000-х як Бійцевий кіт Мурз. У 2008 році він став першим російським блогером, засудженим за екстремістською статтею за публікації в інтернеті. Тоді за записи в соцмережі Livejournal та незаконне зберігання зброї його було засуджено до трьох років колонії.

У травні 2014 року блогер вирушив до України воювати у складі проросійських сепаратистів у Донбасі. Потрапити до їхнього складу йому вдалося з другої спроби: першого разу його захопили та катували російські козаки в Луганську.

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З 2014 року Морозов був офіцером зв’язку в одному із підрозділів збройних сил сепаратистів у Луганську. Він регулярно писав про перебіг бойових дій у телеграм-каналі (зараз у ньому близько ста тисяч передплатників). Він скаржився на високі втрати, некомпетентність російського військового керівництва, що відправляє непідготовлені підрозділи в лобові атаки, корупцію та приховування втрат. Це призводило до конфліктів із керівництвом. Після чергового з них восени 2023 року він вирушив на передову.

Ще в жовтні американський Інститут вивчення війни (ISW) припускав, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.