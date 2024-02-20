Після Авдіївки – на Роботине? Нові штурми та наступи на Запоріжжі, нестача сил у боях

Мріє повернутися в рідний Луганськ: біженка про Євромайдан, озброєних людей на «ростовських номерах» і допомогу армії

Перформанс під звуки сирени, картина з продуктового набору для біженців і книга про українських мігрантів, – так через творчість двічі переселенка Дар’я Калашникова розповідає іноземцям про війну в Україні. Дівчина – одна з організаторів Євромайдану у Луганську.