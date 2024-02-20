Після Авдіївки – на Роботине? Нові штурми та наступи на Запоріжжі, нестача сил у боях

- Після захоплення Авдіївки російські війська сконцентрувалися на Запорізькому напрямку: новий масштабний наступ фіксували біля Роботиного, яке було звільнене ЗСУ минулого літа. За даними CNN, біля Роботиного Росія зібрала 50 тисяч військових. А загалом російський наступ розділився на п'ять основних напрямків на сході й півдні України: Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський, пише The New York Times. Втім, британська розвідка вважає, що після захоплення Авдіївки Росії не вистачає боєздатності. Що відбувається на Запорізькому напрямку? Які шанси у Росії біля Роботиного?
- Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні. Десять років, як протистояння Революції гідності сягнуло піка: у центрі Києві в ці дні відбулися розстріли учасників протесту проти дій влади Януковича.
- На польсько-українському кордоні – черговий масовий протест польських фермерів. Вони перекривали рух вантажівок, блокували рух транспорту та знову розсипали українське зерно. Включення кореспондентів Радіо Свобода.
- Смерть Навального: «Російський добровольчий корпус», який бере участь у війні на боці України, заявив, що готував визволення російського опозиціонера з колонії. Тривають спроби родичів отримати тіло Навального.
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