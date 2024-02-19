Злочини проти Майдану: ДБР за 4 роки передали до суду 117 справ

Державне бюро розслідувань 19 лютого повідомило про хід розслідувань злочинів проти учасників протестів Революції гідності.

«Всього за чотири роки розслідування ДБР «справ Майдану» було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб», – йдеться в повідомленні.

Бюро називає одним із важливих досягнень завершення та передачу до суду справи проти тодішнього керівництва держави, в тому числі колишнього президента Віктора Януковича та керівників органів безпеки. За даними ДБР, їх обвинувачують у організації вбивств 67 людей та завдання тілесних ушкоджень ще 887 учасникам протестів із 18 по 20 лютого 2014 року.

«Але працівники ДБР продовжують роботу поки всі причетні до злочинів під час Євромайдану – до останнього виконавця – не понесуть заслужене покарання. Як відомо, для протидії 841 тисячі активістів з листопада 2013 по лютий 2014 років було залучено 60 тисяч правоохоронців», – додає відомство.

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ДБР нагадує, що в січні 2024 року повідомило про підозру колишнім командирам спецпідрозділу «Беркут». За даними слідства, вони намагалися знищити зброю, з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.