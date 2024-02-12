У ДБР заявили, що не змінювали кваліфікацію у справі Гринкевичів

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що кваліфікація злочинів, в яких підозрюють львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича і його сина, не змінювалася з моменту повідомлення їм про підозру.

«Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватися за призначенням, що за кваліфікацією є обманом і зловживанням довірою», – йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно і транспортні засоби бізнесмена, членів його родини – дружини, сина і тещі, двох його співучасників і підконтрольних їм товариств. А також «ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника».

Напередодні деякі українські медіа поширили інформацію про те, що у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича відбулася зміна кваліфікації. Повідомлялося, що з матеріалів провадження стаття про розкрадання і привласнення коштів зникла, а натомість з’явилася стаття про шахрайство.

Бізнесмен Ігор Гринкевич – перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року. За даними слідства, його затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. 17 січня йому також повідомили підозру у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ.

22 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, сину Ігоря Гринкевича.

18 січня стало відомо, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. За даними слідства, сума закупівель сягала майже 1 мільярда гривень. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».