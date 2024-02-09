Суд залишив нардепа Дубінського під вартою до 8 березня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для депутата Верховної Ради Олександра Дубінського. Він залишиться у СІЗО до 8 квітня 2024 року.

Відео свого виступу під час судового засідання Дубінський оприлюднив у телеграмі та заявив, що за майже 90 днів його жодного разу не допитали у СІЗО.

Дубінському оголосили про підозру у двох справах. У листопаді в Службі безпеки України повідомили, що народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру – у державній зраді й причетності до злочинної організації. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Згодом суд взяв його під варту на два місяці.

Раніше депутат Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».