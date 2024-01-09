Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Прокурори передали до суду справу проти депутата Дубінського

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський (ліворуч)
Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський (ліворуч)

Офіс генерального прокурора передав до суду справу, порушену проти депутата Верховної Ради Олександра Дубінського за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). Імʼя та прізвище в повідомленні не вказане, але деталі вказують саме на Дубінського.

«Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон», – ідеться в повідомленні ОГП 9 січня.

У відомстві нагадали, що Дубінський у заяві на ім’я міністра охорони здоров’я просив дати йому дозвіл на перетин держкордону для супроводу його батька на лікування. Отримавши такий дозвіл, депутат поїхав на відпочинок і перебував поза межами України понад місяць.

Під час перебування за кордоном Дубінський двічі відвідав Італію, Хорватію та Іспанію. В Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та передмісті.

11 листопада 2023 року співробітники Державного бюро розслідувань, які працювали спільно з СБУ, завершили досудове розслідування щодо Дубінського.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG