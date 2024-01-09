Прокурори передали до суду справу проти депутата Дубінського

Офіс генерального прокурора передав до суду справу, порушену проти депутата Верховної Ради Олександра Дубінського за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). Імʼя та прізвище в повідомленні не вказане, але деталі вказують саме на Дубінського.

«Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон», – ідеться в повідомленні ОГП 9 січня.

У відомстві нагадали, що Дубінський у заяві на ім’я міністра охорони здоров’я просив дати йому дозвіл на перетин держкордону для супроводу його батька на лікування. Отримавши такий дозвіл, депутат поїхав на відпочинок і перебував поза межами України понад місяць.

Під час перебування за кордоном Дубінський двічі відвідав Італію, Хорватію та Іспанію. В Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та передмісті.

11 листопада 2023 року співробітники Державного бюро розслідувань, які працювали спільно з СБУ, завершили досудове розслідування щодо Дубінського.