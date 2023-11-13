ЗМІ пишуть, що суд не обрав запобіжний захід Дубінському. Депутат заявляє, що обиратимуть вночі

Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, повідомляє Суспільне.



Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав захисникам пів години для ознайомлення. Відвід судді розглядається.



Близько 23:10 Дубінський на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу «таки відбудеться сьогодні».



«Судді кишенькового Печерського суду всіляко намагаються виконати вказівку Офісу президента і відправити мене до СІЗО сьогодні, хай навіть уночі, порушуючи всі норми кримінального кодексу. Що ж, збираюся і виїжджаю до суду з місця свого перебування під цілодобовим домашнім арештом. Чекайте», – написав він.



Підтвердження його слів з інших джерел немає.

13 листопада у Службі безпеки України повідомили, що народний депутат Олександр Дубінський отримав нову підозру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Ввечері 13 листопада суд розпочав розгляд клопотання про обрання Олександру Дубінському запобіжного заходу. Судове засідання вирішили проводити в закритому режимі.

Раніше депутат Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».