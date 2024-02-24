«Підтримка все ще потрібна»: влада Польщі про другу річницю великого вторгнення РФ до України

Польща підтримувала й продовжить підтримувати Україну, заявив президент України Анджей Дуда 24 лютого.

«Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Ця підтримка дуже потрібна і сьогодні. Незважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії перемогти», – заявив Дуда.

Він оприлюднив відео з кадрами, в тому числі, свого візиту до України.

Другу річницю повномасштабного вторгнення також прокоментував прем’єр-міністр країни Дональд Туск:

«Два роки українського героїзму. Два роки російського варварства. Два роки ганьби всім, хто залишився байдужим».

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Після початку повномасштабної війни Польща, поміж іншого, передала ЗСУ понад 300 танків, що становило 30% довоєнних ресурсів її армії. Вона також була першою чи однією з перших країн, які постачали ЗСУ нові типи військової техніки, тим самим розвіюючи побоювання чи небажання інших країн підтримувати Київ.

Водночас у польсько-українських відносинах почала наростати напруга через страйки на кордоні польських перевізників і фермерів.

9 лютого у Польщі розпочався місячний страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Поміж інших вимог, вони виступають за заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Польські медіа повідомляли, що Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні через цю ситуацію. Натомість повідомив, що уряди Польщі й України проведуть зустріч у Варшаві 28 березня.