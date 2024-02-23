У Польщі кажуть, що «далекі від угоди» з Україною щодо імпорту аграрної продукції

Польща та Україна «далекі від угоди» щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками, зазначив керівник апарату прем’єр-міністра країни Дональда Туска Ян Грабець.

За словами представника Туска, стан переговорів з Україною «не дозволяє нам сказати, що ми маємо задовільне рішення для польської сторони або польських фермерів».

«На жаль, поки що немає української пропозиції, яка б дозволила сподіватися на вихід з глухого кута в торговельних відносинах», – стверджує польський посадовець.

Напередодні Зеленський звернувся до Польщі та Єврокомісії через блокаду польсько-українського кордону. Він заявив, що доручив Кабінету міністрів до 24 лютого бути на кордоні між двома країнами, і попросив голову польського уряду Туска «теж приїхати до кордону».

Польські медіа повідомляли, що Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні. Натомість повідомив, що уряди Польщі й України проведуть зустріч у Варшаві 28 березня.

Також Туск заявив, що пункти перетину кордону з Україною вважатимуться «критично важливою інфраструктурою», «щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова і гуманітарна допомога досягнуть української сторони без будь-яких затримок».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.