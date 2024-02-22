Туск: пункти перетину кордону з Україною оголосять «критично важливою інфраструктурою» Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пункти перетину кордону з Україною вважатимуться «критично важливою інфраструктурою», щоб гарантувати проходження допомоги.



«Щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога досягнуть української сторони без будь-яких затримок, ми включимо пункти перетину кордону з Україною... до переліку об’єктів критичної інфраструктури», – заявив Туск після того, як протести польських водіїв вантажівок та фермерів спричинили черги на українському кордоні.

За його словами, це питання найближчих кількох годин.

При цьому Туск сказав, що Варшава не може допустити, щоб на польсько-українському кордоні діяли «ті, хто відкрито і безсоромно підтримує Путіна, служить російській пропаганді і дискредитує польську державу, дискредитує поляків, а також дискредитує протестувальників, скориставшись протестами фермерів».

Також польський прем’єр повідомив, що уряди Польщі та України проведуть зустріч у Варшаві 28 березня.

Як заявив державний секретар канцелярії президента Польщі, Анджей Дуда підтримує діалог на рівні урядів щодо ситуації на кордоні з України, де триває страйк фермерів. У канцелярії Дуди проблему назвали «двосторонньою і дуже потужною».

Президент України Володимир Зеленський напередодні звернувся до Польщі та Єврокомісії через блокаду польсько-українського кордону. Він заявив, що доручив Кабінету міністрів до 24 лютого бути на кордоні між двома країнами, і попросив голову польського уряду Туска «теж приїхати до кордону».

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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Вдень 20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із агропродукцією, висипавши зерно на колію. Це не перший подібний випадок з боку польських протестувальників. 11 лютого вже висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

Водночас, як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня (або завершити раніше, якщо припинять протест польські фермери).