Уряди Польщі та України проведуть зустріч у Варшаві наприкінці березня – Туск

Уряди Польщі та України зустрінуться у Варшаві 28 березня, заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, який не погодився на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на кордоні.



За його словами, краще продовжити ці переговори «на технічному, організаційному рівні».

Як заявив державний секретар канцелярії президента Польщі, Анджей Дуда підтримує діалог на рівні урядів щодо ситуації на кордоні з України, де триває страйк фермерів. У канцелярії Дуди проблему назвали «двосторонньою і дуже потужною».

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Президент України Володимир Зеленський напередодні звернувся до Польщі та Єврокомісії через блокаду польсько-українського кордону. Він заявив, що доручив Кабінету міністрів до 24 лютого бути на кордоні між двома країнами, і попросив голову польського уряду Туска «теж приїхати до кордону».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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Вдень 20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із агропродукцією, висипавши зерно на колію. Це не перший подібний випадок з боку польських протестувальників. 11 лютого вже висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

Водночас, як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня (або завершити раніше, якщо припинять протест польські фермери).