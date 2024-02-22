Польська блокада: представник Дуди прокоментував пропозицію Зеленського щодо зустрічі на кордоні

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує діалог на рівні урядів щодо ситуації на кордоні з України, де триває страйк фермерів – про це заявив державний секретар президентської канцелярії Анджей Дера в ефірі каналу TVN24.

Він назвав проблему «двосторонньою і дуже потужною» і висловив позицію Дуди, за якою переговори мають тривати на рівні урядів. Раніше до таких переговорів закликав президент України Володимир Зеленський.

«Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з (прем’єром Польщі – ред.) Дональдом Туском з урядом України і, головне, з представниками ЄС», – сказав він.

За словами Дери, переговори є єдиним шляхом до вирішення проблеми.

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«Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна», – цитує Деру сайт каналу.

Він також підкреслив, що ситуація на кордоні і загалом невдоволення в Польщі через українське зерно – це «результат війни».

Дера відповів на питання про пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі українських урядовців із польськими. Він назвав ідею зустріч на польсько-українському кордоні «не найбільш безпечною», але запропонував інші місця.

«Краще говорити у Варшаві чи десь у Жешуві чи Любліні, необов’язково біля кордону. Звісно, це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть відбуватися там. Йдеться про символ, про те, щоб очистити кордон», – сказав політик.

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Президент України Володимир Зеленський напередодні звернувся до Польщі та Єврокомісії через блокаду польсько-українського кордону. Він заявив, що доручив Кабінету міністрів до 24 лютого бути на кордоні між двома країнами, і попросив голову польського уряду Туска «теж приїхати до кордону».

Протягом дня 20 лютого польські протестувальники, які повністю або частково блокують шість пунктів перетину кордону, посилили обмеження руху. У Медиці фермери перекрили залізничну колію і з контейнера висипали кукурудзу, яку везли з України в Німеччину. Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за ці дії своїх співвітчизників.