Санкції щодо російської продукції знизили б напругу європейських фермерів – посол України в ЄС

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов розповів, що Україна порушує питання про накладення заборони на продаж російської сільськогосподарської продукції на території Євросоюзу.

«У контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції», – зазначив Ченцов під час розмови з українськими ЗМІ у Брюсселі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За його словами, у цьому питанні Україна має підтримку на рівні держав членів.

«Я зараз не буду вдаватися в деталі, але, звичайно, це може бути дуже важливим елементом врегулювання проблеми. Якщо закриється російський експорт, відповідно, моментально буде знижене напруження, навантаження на виробників тут в ЄС», – сказав Ченцов.

Раніше увагу на те, що польські фермери не протестують проти російського та білоруського зерна, звернув надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця.

Під час обговорення попередніх санкційних пакетів, на необхідності запровадження зернових санкцій проти Росії наполягав міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш.

У ЄС існує домовленість не накладати санкції на російське продовольство, щоб не нашкодити країнами Африки та глобального Півдня. Латвійський міністр наполягав, що «потрібно дозволити лише можливість транзиту російської продукції територією ЄС, а продаж необхідно заборонити».