Зеленський: на селекторній нараді «визначили кроки» щодо блокування польського кордону

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду – про це він повідомив 21 лютого.

За його словами, окрім щоденних тем, на порядку денному було блокування на кордоні з Польщею.

«З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко», – заявив голова держави.

Зеленський висловив переконання, що лібералізація торгівлі з Європейським союзом «має тривати».

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«Я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути», – сказав він.

Серед інших тем, додав президент, були стан справ на фронті, дані розвідки та ситуація в регіонах.

Станом на 21 лютого, за даними Державної прикордонної служби, триває блокування шести пунктів перетину кордону Польщі з Україною, у чергах стоять близько 2 500 вантажівок.

Вдень 20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

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Водночас, як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня (або завершити раніше, якщо припинять протест польські фермери).

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.