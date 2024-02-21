Мінінфраструктури планує новий шлях експорту Дунаєм в обхід Польщі

Україна планує створити новий шлях для експорту по річці Дунай, заявило Міністерство інфраструктури – коментар міністра Олександра Кубракова про це агентству Bloomberg відомство поширило 21 лютого.

Про це Кубраков повідомив журналістам під час Мюнхенської безпекової конференції.

«Наші плани на цей рік – прибрати всі штучні перешкоди для експортерів. І ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо транспортування контейнерів через нижній Дунай, оскільки Румунія є «більш передбачуваною», ніж польський кордон», – заявив урядовець.

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За словами Кубракова, додатковий маршрут має збільшити український експорт до рівня, який був на початку війни. Наразі обсяги експорту через Дунай для України все ще складають 1,2-1,8 мільйонів тонн на місяць.

За даними, які поширило Мінінфраструктури, обсяги експорту через Польщу наразі знизилися до 300 тисяч тонн на місяць замість приблизно 1 мільйона тонн, які були у 2022 році, через блокування кордону. При цьому Кубраков вказує на те, що український експорт не становить загрози польським фермерам, оскільки включає в себе, окрім аграрної продукції, автозапчастини та перероблені продукти, не призначені для польського ринку.

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«Блокування кордону означає мільярдні втрати як для нашої економіки, так і для економік Європейського Союзу», – додав він.

20 лютого польській протестувальники протягом дня повністю заблокували рух вантажного транспорту в Польщі і в Україну на шести пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. На кількох пунктах були і затримки пасажирського транспорту. Польські протестувальники у Медиці перекрили залізничну колію і з контейнера висипали кукурудзу, яку везли з України в Німеччину.

Україна організувала експортний коридор Чорним морем після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку 2023 року. Відтоді Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.