Чеські фермери продовжили протест на кордонах країни

Чеські фермери продовжили акцію протесту проти бюрократії й екологічних вимог у сільському господарстві та проти імпорту з країн поза ЄС. За даними Аграрної палати Чехії, близько трьох тисяч одиниць сільгосптехніки вирушили на прикордонні переходи зі Словаччиною, Польщею й Німеччиною, щоби доєднатися до протесту колег з інших країн.

Як повідомляють чеські ЗМІ, зранку 22 лютого колону в майже пів сотні тракторів й іншої сільськогосподарської техніки помітили на трасі E55 між містами Капліце-Надражи і Дольним Дворіште.

Участь у протестній акції взяли фермери з багатьох населених пунктів регіону, наприклад, з Брлоха і Хвалшина, з Кржемжа, Дольні Тршебоніна й Мойне. За колоною протестувальників стежила поліція.

Повідомляється, що близько 10-ї ранку колони сільськогосподарської техніки помітили також у чеському місті Брно.

Як повідомляє чеське видання iDnes.cz, особливих ускладнень на дорогах протест не викликав. Винятком стало закриття переходу поблизу міста Годонін на чесько-словацькому кордоні.

Туди, як повідомляється, прибули сотні тракторів і повністю заблокували перехід приблизно на годину. Деякі фермери мали чеські прапори, інші – мали написи на плакатах, що «вони хочуть вирощувати їжу, а не мати справу з паперами» або що «вони хочуть рівних умов у всьому ЄС».

«Я продаю зерно за такими цінами, як мій дід за соціалізму. Це неможливо, це нежиттєздатно», – розповів редакції iDnes.cz очільник компанії дрібних фермерів.

Чеські фермери розпочали свій протест 19 лютого у столиці Чехії Празі. Тоді демонстранти зібралися перед будівлею Міністерства аграрної політики з вимогами покращити умови для чеських аграріїв.

На цьому протесті вимагали відставки уряду, а згодом серед страйкарів з’явилися і гасла проти підтримки України, як-от «Менше американської зброї, більше миру».

У вересні минулого року представники міністерств сільського господарства Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини закликали Європейський союз ретельно перевірити так звані «коридори солідарності», якими українське зерно проходить до третіх країн.

Вони заявили, що частина транспортованого зерна залишається в таких країнах, як Польща, і шкодить місцевим фермерам, оскільки воно набагато дешевше, ніж місцеве зерно.

У Польщі фермери продовжують блокувати пункти пропуску з Україною, а також дороги й автомагістралі.

20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня.