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Чеські фермери продовжили протест на кордонах країни

Протест фермерів у Празі, 19 лютого 2024 року
Протест фермерів у Празі, 19 лютого 2024 року

Чеські фермери продовжили акцію протесту проти бюрократії й екологічних вимог у сільському господарстві та проти імпорту з країн поза ЄС. За даними Аграрної палати Чехії, близько трьох тисяч одиниць сільгосптехніки вирушили на прикордонні переходи зі Словаччиною, Польщею й Німеччиною, щоби доєднатися до протесту колег з інших країн.

Як повідомляють чеські ЗМІ, зранку 22 лютого колону в майже пів сотні тракторів й іншої сільськогосподарської техніки помітили на трасі E55 між містами Капліце-Надражи і Дольним Дворіште.

Участь у протестній акції взяли фермери з багатьох населених пунктів регіону, наприклад, з Брлоха і Хвалшина, з Кржемжа, Дольні Тршебоніна й Мойне. За колоною протестувальників стежила поліція.

Повідомляється, що близько 10-ї ранку колони сільськогосподарської техніки помітили також у чеському місті Брно.

Як повідомляє чеське видання iDnes.cz, особливих ускладнень на дорогах протест не викликав. Винятком стало закриття переходу поблизу міста Годонін на чесько-словацькому кордоні.

Туди, як повідомляється, прибули сотні тракторів і повністю заблокували перехід приблизно на годину. Деякі фермери мали чеські прапори, інші – мали написи на плакатах, що «вони хочуть вирощувати їжу, а не мати справу з паперами» або що «вони хочуть рівних умов у всьому ЄС».

«Я продаю зерно за такими цінами, як мій дід за соціалізму. Це неможливо, це нежиттєздатно», розповів редакції iDnes.cz очільник компанії дрібних фермерів.

Чеські фермери розпочали свій протест 19 лютого у столиці Чехії Празі. Тоді демонстранти зібралися перед будівлею Міністерства аграрної політики з вимогами покращити умови для чеських аграріїв.

На цьому протесті вимагали відставки уряду, а згодом серед страйкарів з’явилися і гасла проти підтримки України, як-от «Менше американської зброї, більше миру».

У вересні минулого року представники міністерств сільського господарства Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини закликали Європейський союз ретельно перевірити так звані «коридори солідарності», якими українське зерно проходить до третіх країн.

Вони заявили, що частина транспортованого зерна залишається в таких країнах, як Польща, і шкодить місцевим фермерам, оскільки воно набагато дешевше, ніж місцеве зерно.

У Польщі фермери продовжують блокувати пункти пропуску з Україною, а також дороги й автомагістралі.

20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня.

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