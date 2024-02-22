ДПСУ: у Польщі продовжується блокування кордону з Україною, у чергах – близько 2500 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати шість напрямків на кордоні з Україною, станом на ранок 2450 вантажівок стоять у чергах на території Польщі, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він уточнив, що йдеться про блокування пунктів пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Краківець», «Рава-Руська» та «Шегині» – найбільші черги навпроти останніх трьох.



«Поряд з чергами, маємо суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами за останні дні. Особливо критично це відчувається на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Шегині». До прикладу, у пункті «Шегині» вчора кордон перетнули лише 60 вантажівок, «Ягодин» – 70. Фактично польські фермери не пропускають жодну вантажівку, яка слідує через «Ягодин» в Польщу», – розповів Демченко в ефірі національного телемарафону.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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Вдень 20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із агропродукцією, висипавши зерно на колію. Це не перший подібний випадок з боку польських протестувальників. 11 лютого вже висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

Водночас, як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня (або завершити раніше, якщо припинять протест польські фермери).