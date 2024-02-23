Україна залишає за собою право на дзеркальні заходи, якщо питання блокади кордону з Польщею не вирішать – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

«Сьогодні на кордоні з обох сторін стоять понад дев’ять тисяч вантажівок. Тристоронній штаб (Україна, Польща і Єврокомісія – ред.) має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня – дати, коли мало б відбутися спільне засідання урядів України й Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску», – написав Шмигаль у фейсбуці 23 лютого.

Прем’єр заявив, що Україна розробила і пропонує Польщі план деблокади кордону з п’яти кроків, один із яких передбачає створення «Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія» під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі й представника Єврокомісії.

«Вітаємо ініціативу прем’єр-міністра Дональда Туска внести до переліку об’єктів критичної інфраструктури прикордонні пункти пропуску з Україною і відповідні ділянки залізниці. Зі свого боку, український уряд також ухвалив відповідні рішення щодо визнання прикордонних пунктів пропуску з нашими західними сусідами критичною інфраструктурою», – зазначив голова уряду.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що делегація українського уряду 23 лютого прибуде на кордон із Польщею, щоб зустрітися з польськими колегами, проте, за словами Зеленського, чи буде хтось із представників уряду Польщі – невідомо.

Пізніше Денис Шмигаль заявив, що зустріч із польськими урядовцями на кордоні між країнами 23 лютого не відбулася.

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Напередодні Зеленський звернувся до Польщі та Єврокомісії через блокаду польсько-українського кордону. Він заявив, що доручив Кабінету міністрів до 24 лютого бути на кордоні між двома країнами, і попросив голову польського уряду Туска «теж приїхати до кордону».

Польські медіа повідомляли, що Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні. Натомість повідомив, що уряди Польщі й України проведуть зустріч у Варшаві 28 березня.

Також Туск заявив, що пункти перетину кордону з Україною вважатимуться «критично важливою інфраструктурою», «щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова і гуманітарна допомога досягнуть української сторони без будь-яких затримок».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.