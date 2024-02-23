Шмигаль: зустріч із польськими урядовцями на кордоні не відбулася

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зустріч із польськими урядовцями на кордоні між країнами 23 лютого не відбулася.

«Ми розуміємо складності, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо назустріч. Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися і знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери і союзники. І уряд України сьогодні тут… Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулася», – написав Шмигаль у фейсбуці, розмістивши фото, на якому видно урядовців на тлі одного з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Він додав, що останні пів року Україна живе в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі: «блокади, яка вдарила по нашій економіці й наших можливостях краще захищатися».

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Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що делегація українського уряду 23 лютого прибуде на кордон із Польщею, щоб зустрітися з польськими колегами, проте, за словами Зеленського, чи буде хтось із представників уряду Польщі – невідомо.

Напередодні Зеленський звернувся до Польщі та Єврокомісії через блокаду польсько-українського кордону. Він заявив, що доручив Кабінету міністрів до 24 лютого бути на кордоні між двома країнами, і попросив голову польського уряду Туска «теж приїхати до кордону».

Польські медіа повідомляли, що Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні. Натомість повідомив, що уряди Польщі й України проведуть зустріч у Варшаві 28 березня.

Також Туск заявив, що пункти перетину кордону з Україною вважатимуться «критично важливою інфраструктурою», «щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова і гуманітарна допомога досягнуть української сторони без будь-яких затримок».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.