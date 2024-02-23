Уряд готує «чіткі кроки та конкретні пропозиції» – Шмигаль про розблокування кордону у Польщі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готує «чіткі кроки та конкретні пропозиції» задля вирішення ситуації з блокадою кордону у Польщі.



«Ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів», – заявив він під час виїзного засідання уряду у Львівській області.

Напередодні прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряди Польщі та України зустрінуться у Варшаві 28 березня. За його словами, краще продовжити ці переговори «на технічному, організаційному рівні». Так, він відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися «на кордоні».

Як заявив державний секретар канцелярії президента Польщі, Анджей Дуда підтримує діалог на рівні урядів щодо ситуації на кордоні з України, де триває страйк фермерів. У канцелярії Дуди проблему назвали «двосторонньою і дуже потужною».

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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Вдень 20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, вже відомо про три випадки розсипання українського зерна – з вантажівки, вантажних вагонів – на території Польщі у лютому.

Як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня (або завершити раніше, якщо припинять протест польські фермери).