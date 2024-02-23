У Польщі на залізничній станції невідомі висипали українське збіжжя із трьох вантажних вагонів – Кубраков

У Польщі на залізничній станції Дорогуськ невідомі висипали на землю українську сільгосппродукцію, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, були розкриті три зерновози з ріпаком – це транзитний вантаж, який прямував до Німеччини (Гамбург).

«Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Будь то військова агресія чи зіпсоване зерно. Злочинці мають бути покарані, щоб у інших не було спокуси їх повторювати», – написав він у соцмережі Х.

Це вже не перший випадок подібний дій з українською агропродукцією.

20 лютого польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із українською агропродукцією, висипавши на колію кукурудзу, яку транспортували транзитом до Німеччини. Перед цим, 11 лютого, висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.