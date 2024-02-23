Зеленський: Шмигаль разом з іншими міністрами приїде на кордон із Польщею, чи буде польська сторона – невідомо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із міністрами 23 лютого прибуде на кордон із Польщею, повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Львові.

Президент зауважив, що не знає, чи приїдуть до кордону польські колеги, і додав, що завтра українська делегація не зможе бути присутня через другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками назустріч. Ми будемо готові до 24-го бути на кордоні. І польська сторона буде чи не буде – мені це невідомо», – заявив Зеленський.

Також президент зауважив, що польські протестувальники затримують продукцію, яка йде до інших країн.

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«Українське зерно не йде на ринок Польщі – за бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб вирішити це питання», – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський напередодні звернувся до Польщі та Єврокомісії через блокаду польсько-українського кордону. Він заявив, що доручив Кабінету міністрів до 24 лютого бути на кордоні між двома країнами, і попросив голову польського уряду Туска «теж приїхати до кордону».

Польські медіа повідомляли, що Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні. Натомість повідомив, що уряди Польщі й України проведуть зустріч у Варшаві 28 березня.

Також Туск заявив, що пункти перетину кордону з Україною вважатимуться «критично важливою інфраструктурою», «щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова і гуманітарна допомога досягнуть української сторони без будь-яких затримок».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.