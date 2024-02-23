Після переговорів у Варшаві очільниця Єврокомісії заявила, що слід «зосередитися на відновленні експортного потенціалу України»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів в Польщі заявила, що підтримка України має бути зосереджена на відновленні її експортного потенціалу.

При цьому Фон дер Ляєн повідомила про плани Єврокомісії оновити транспортну угоду, де буде повністю враховано польські побоювання.



«Сьогодні експорт з України Чорноморським маршрутом значно збільшується. І це добре, тому що це полегшує та продовжує розвантажувати сухопутні кордони. Тепер наші зусилля мають зосередитися на підтримці України у відновленні її експортного потенціалу в бік світу. Це важливо для нас», – сказала вона після переговорів у Варшаві.



Очільниця Єврокомісії також заявила, що Європа підтримує польських фермерів і надасть 1,4 мільярда євро безпосередньо місцевим виробникам у Польщі.

У Польщі від 9 лютого триває страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Вони блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Крім того, вже відомо про три випадки розсипання українського зерна – з вантажівки, вантажних вагонів – на території Польщі у лютому.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 23 лютого заявив, що уряд готує «чіткі кроки та конкретні пропозиції» задля вирішення ситуації з блокадою кордону у Польщі.

Восени в Польщі перевізники почали страйкувати через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Тоді вони також блокували рух вантажівок через кордон.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.