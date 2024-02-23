Україна надіслала Польщі офіційну ноту через висипане українське збіжжя на кордоні – Зварич

Посольство України в Польщі надіслало офіційну ноту до польських органів влади через випадки з розсипаним українським збіжжям.

Як написав у фейсбуці посол України в Польщі Василь Зварич, українські дипломати вимагають «знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому».

«Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно», – йдеться у повідомленні.

Раніше, 23 лютого міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що у Польщі на залізничній станції Дорогуськ невідомі висипали на землю українську сільгосппродукцію. За його словами, були розкриті три зерновози з ріпаком – це транзитний вантаж, який прямував до Німеччини.

Це вже не перший подібний випадок на кордоні.

20 лютого польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із українською агропродукцією, висипавши на колію кукурудзу, яку транспортували транзитом до Німеччини. Перед цим, 11 лютого, висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.