«Укрзалізниця»: пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, довезуть наступними рейсами

«Укрзалізниця» заявила, що пасажири, які не змогли вчасно дістатися на свій поїзд до України через перекриття трас польськими активістами, зможуть сісти на наступні рейси, які вирушають упродовж наступних 24 годин.

«Отримуємо все більше повідомлень про те, що пасажири, які автівками й автобусами прямують до наших поїздів із Польщі до України, не можуть вчасно дістатися вокзалів через перекриття трас польськими активістами... Ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці» з Перемишля, Любліна й Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс», – йдеться в повідомленні.

В УЗ зауважили, що ця опція доступна для таких поїздів:

№768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№52 Перемишль – Київ;

№716 Перемишль – Київ;

№706 Перемишль – Київ;

№90 Перемишль – Київ;

№94 Хелм – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№20 Хелм – Київ;

№120 Хелм – Дніпро.

В «Укрзалізниці» зазначили, що не гарантують наявність вільних місць, «проте зроблять все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах і довезти в Україну за графіком».

У компанії додали, що рух поїздів між Польщею й Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Вдень 20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною. Крім того, протестувальники владися до блокади доріг у приблизно ста місцях по всій Польщі.

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