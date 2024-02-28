CNN: на тлі зволікань Конгресу Пентагон вивчає останній варіант надання допомоги Україні

Пентагон зважує, чи використовувати останнє джерело фінансування, яке у нього залишилося, для військової допомоги для підтримки війни України проти Росії навіть без гарантій, що ці кошти будуть відшкодовані, повідомляє CNN із посиланням на джерела в Міноборони США.



Зазначається, що оборонне відомство США все ще має в своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів президентських повноважень для України, що дозволяє Пентагону залучати з власних запасів військову техніку для Києва.



Але, як зауважує СNN, Пентагон раніше не бажав витрачати будь-яку частину цих грошей, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані, тому що взяття із запасів Міноборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на готовність американських військ.



Але в умовах, коли Україна все більше потребує військової допомоги США, а керівництво республіканців у Палаті представників США відмовляється провести голосування щодо надання додаткового фінансування, високопоставлені чиновники обговорюють, чи існує якась внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити принаймні частину цієї суми.

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Жодних рішень поки не ухвалили, підкреслили чиновники. Але розмови про цей варіант та інші потенційні плани Б стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає все більш жахливою, заявили чиновники.



Українські війська були змушені економити боєприпасів і залишити певні позиції, зокрема місто Авдіївку 17 лютого.

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Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.