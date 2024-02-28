В ISW проаналізували дії військ РФ біля Авдіївки

Російські війська намагаються використати тактичні можливості, надані захопленням Авдіївки, і, як виглядає, зберігають відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на просування якомога далі в цьому районі, пише в своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що російські війська тимчасово знижували темп своїх операцій після захоплення Авдіївки 17 лютого, але відтоді відновили відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від міста.

«Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну і важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки. Захоплення Авдіївки дозволило російським військам тиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці чи далі на захід, і російські сили, ймовірно, зберігають високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість», – йдеться в повідомленні.

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В ISW зауважують, що російські війська можуть захопити населені пункти безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки в найближчі тижні, але місцевість і водні об’єкти далі на захід від Авдіївки, зокрема водойма, яка протікає між Бердичами-Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільне просування армії РФ у цьому регіоні.

«Цей складний рельєф, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії й дозволить українським силам створити підготовлені оборонні позиції, що, ймовірно, приведе до кінцевої кульмінації нинішніх наступальних зусиль Росії в цьому районі, принаймні доти, поки росіяни не посилять свої атакуючі елементи», – йдеться у звіті.

27 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив, що на Авдіївському напрямку українські сили відійшли від невеликих сіл Сєверне і Степове.

Речник ОСУВ «Таврія» зауважив, що раніше противник вів штурмові дії малими групами, а в останні дні сили РФ збільшили інтенсивність наступів і збільшили чисельність штурмових груп.

Він зазначив, що станом на ранок 27 лютого було стабілізовано лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка і Бердичі.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також повідомив про стабілізацію лінії оборони біля цих населених пунктів – Тоненьке, Орлівка й Бердичі.

17 лютого стало відомо про виведення українських підрозділів з Авдіївки. У ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

26 лютого у Збройних силах України через кілька днів після перших повідомлень про втрату контролю над селом Ласточкине біля Авдіївки визнали цей факт.