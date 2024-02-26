У ЗСУ підтвердили втрату села Ласточкине

У Збройних силах України через кілька днів після перших повідомлень про втрату контролю над селом Ласточкине визнали цей факт. Як повідомив 26 лютого і телемарафоні речник оперативно-стратегічного угрупування українських військ «Таврія» Дмитро Лиховій, українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку.

«Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку», – заявив він.

Раніше в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що відхід українських сил у районі села Ласточкине є правильним і допомагає виснажити російські війська.

«Немає ніякої втечі наших військ. Є правильний і грамотний відхід, виснажування ворога. Ворог наступає, і при цьому ми знищуємо їх (російських військових – ред.) у великій кількості, в тому числі знищуємо техніку. Це така тактика ведення бою, і вона перемагає. Не потрібно панікувати. Найголовніше – це збереження життя особового складу. А ворога потихеньку будемо знищувати, не давати можливості виконати задачі. Ласточкине – це наш населений пункт, це наша земля. Але важливіше виграти цю війну, а не лінії і покласти там тисячі людей, як вони це зробили в Авдіївці», – сказав Сергій Цехоцький.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 лютого йшлося, що «в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине і Невельське Донецької області».

За даними OSINT-ресурсу DeepState, наприкінці минулого тижня російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.