Протягом доби на фронті відбулось 69 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація на півдні та на сході України залишається «складною», йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 24 лютого.

За даними військових, протягом доби на фронті відбулось 69 бойових зіткнень.

«На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Нью-Йорк та Диліївка Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області», – кажуть у Генштабі.

Водночас на Авдіївському напрямку «ЗСУ відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка Донецької області».

Відомо, що на Мар’їнському напрямку «сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ». Під артилерійським та мінометним вогнем сил РФ, за даними Генштабу ЗСУ, опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

«На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки Запорізької області», – йдеться у зведенні Генштабу.

У ЗСУ кажуть, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу РФ.

«Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції противника», – підсумували у Генштабі ЗСУ.