Російські військові обстріляли Білозерку: загинула жінка, 5 поранених – ОВА

Російські військові ввечері 24 лютого атакували Білозерку на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої… Її чоловік - поранений. Наразі «швидка» везе його до лікарні», – повідомив місцевий чиновник.

За його даними, відомо також по ще одну постраждалу. ЇЇ було госпіталізовано до лікарні.

«30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав», – повідомив глава ОВА.

Згодом Прокудін уточнив, що через російський обстріл Білозерки постраждали шестеро місцевих жителів.

«Одна жінка отримала поранення, не сумісні з життям. Ще п’ятеро людей — травмовані. Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років», – розповів голова Херсонської ОВА.

Також, за його даними, усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.