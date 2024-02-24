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Російські військові обстріляли Білозерку: загинула жінка, 5 поранених – ОВА

Наслідки обстрілів силами РФ села Білозерка на Херсонщині, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів силами РФ села Білозерка на Херсонщині, фото ілюстративне

Російські військові ввечері 24 лютого атакували Білозерку на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої… Її чоловік - поранений. Наразі «швидка» везе його до лікарні», – повідомив місцевий чиновник.

За його даними, відомо також по ще одну постраждалу. ЇЇ було госпіталізовано до лікарні.

Головні події двох років великої війни (відео)
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Головні події двох років великої війни (відео)

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«30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав», – повідомив глава ОВА.

Згодом Прокудін уточнив, що через російський обстріл Білозерки постраждали шестеро місцевих жителів.

«Одна жінка отримала поранення, не сумісні з життям. Ще п’ятеро людей — травмовані. Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років», – розповів голова Херсонської ОВА.

Також, за його даними, усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

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