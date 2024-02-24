У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання дрона в багатоповерхівку

У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ударного дрона армії РФ в багатоповерхівку. Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в області, передає кореспондентка Раді Свобода.

Рятувальна операція тривала понад добу. З-під завалів витягли тіла двох людей.

За даними міської влади, станом на ранок з місця події вивезли 60 тонн будівельного сміття. Комунальники продовжують розбирати завали.

Жителі вцілілих квартир у зруйнованому під’їзді, а також мешканці сусідніх під’їздів зібралися на подвір’ї будинку. Вони намагаються забрати речі з кватир, рятувальники проводять їх до будівлі невеликими групами.

Мешканка шостого поверху в під’їзді, в який влучив дрон, Олена Алябьєва каже: у момент удару була вдома. В сусідній кімнаті спали семимісячний онук, невістка та син.

«Ніч, ми були вдома. Я злякалася, бо в мене в сусідній кімнаті онук спав. Гупнуло дуже, але я не могла навіть уявити, що це прямо над нами. Син побіг надвір, забігає: одягайтеся, немає восьмого й дев’ятого поверху. Далі – як в тумані. Ми поїхали до родичів. Квартира залита водою – гасили пожежу», – каже Олена Алябьєва.

Люди також подають заяви про пошкоджене майно до поліції, сподіваючись на компенсації.

«Квартира у нас на шостому поверсі. Ми чекаємо на акт обстеження – який стан будівлі, бо є загроза, що плита над квартирою може обвалитися. У нас – невідомість: або відселятимуть, або ні», – сказав мешканець зруйнованого під’їзду Олександр.

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Мешканців близько двох десятків квартир будинку відселять. З міського бюджету їм виділять гроші на тимчасову оренду житла, пообіцяв міський голова Борис Філатов.

Внаслідок удару російських безпілотників у ніч на 23 лютого в Дніпрі постраждали вісім людей, пошкоджена багатоповерхівка. За даними обласної влади, кілька квартир повністю зруйновані. Відомо про двох загиблих. Двоє постраждалих – у лікарні у стані середньої тяжкості. У постраждалому під’їзді повністю зруйновані три квартири, ще кілька – суттєво пошкоджено.

24 лютого в Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки.