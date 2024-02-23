Атака дронів по Дніпру: 24 лютого оголошено днем жалоби за загиблими

У Дніпрі суботу, 24 лютого, оголошено днем жалоби, повідомив міський голова Борис Філатов.

«З метою вшанування пам’яті жертв трагедії, яка сталася 23 лютого 2024 року внаслідок атаки безпілотними літальними апаратами Російської Федерації, у м. Дніпро оголосити днем трауру 24 лютого 2024 року», – йдеться у відповідному розпорядженні місцевого чиновника.

Внаслідок удару російських безпілотників у ніч на 23 лютого в Дніпрі постраждали вісім людей, пошкоджена багатоповерхівка. За даними обласної влади, кілька квартир повністю зруйновані. Відомо про двох загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.