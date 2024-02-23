Російські війська випустили 31 Shahed вночі, з них збили 23 – Повітряні сили

Російська армія вночі атакувала Україну 31 дроном-камікадзе, повідомляє командування Повітряних сил вранці 23 лютого.

За даними військових, дрони запускали з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Крим.

Також Росія застосувала зенітну керовану ракету С-300 з окупованої Донеччини, а також протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря.

«Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей», – заявляє командування.

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Сили оборони півдня повідомили раніше, що ракети Х-31П та Х-22 втратили бойову спроможність у повітрі.

Російські дрони-камікадзе спричинили руйнування, зокрема, в Дніпрі та Одесі. У Дніпрі наразі відомо про вісьмох постраждалих, у Одесі – троє загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.