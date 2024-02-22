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Парламент Німеччини не підтримав проєкт про надання Києву ракет Taurus, але схвалив про «далекобійні системи»

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Засідання членів парламенту Німеччини, на якому розглядають постачання Україні німецьких ракет Taurus. Берлін, 22 лютого 2024 року
Засідання членів парламенту Німеччини, на якому розглядають постачання Україні німецьких ракет Taurus. Берлін, 22 лютого 2024 року

Німецький парламент Бундестаг відхилив проєкт опозиції щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС, у якій прямо згадується ця німецька система зброї, не отримала підтримки більшості на сьогоднішньому засіданні. «За» проголосували лише 182 депутати, «проти» – 480, 5 утрималися.

Німецьке інформаційне агентство DPA зазначило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц «заблокував постачання ракет німецького виробництва в Україну, посилаючись на побоювання, що ця зброя великої дальності може бути використана для завдання ударів по території Росії та потенційної ескалації конфлікту».

У свою чергу, німецький політик Фрідріх Мерц з ХДС/ХСС закликав підтримати пропозицію.

«Україна все ще не отримує всіх матеріалів, які їй вкрай необхідні для ефективного протистояння російській агресії», – сказав він.

Як пише DW, в іншому проєкті резолюції, представленому депутатами від правлячої коаліції, уряд Німеччини також закликають до постачання Україні «додатково необхідних більш далекобійних збройових систем», але ракети Taurus у ньому не згадуються. Цей документ був схвалений, його підтримали 284 парламентарі, ще двоє утрималися.

Як заявив у фейсбуці голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора», тобто Taurus.

«Це езопова політична мова. Опозиція тягнула свій проект, там була назва - Тауруси. Коаліція компромісно погодила текст про зброю далекої дії. Інших ракет для таких цілей у Німеччини немає», – пояснив він.

17 січня цього року голосування у Бундестазі щодо передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus також не було успішним. Німецькі експерти очікували на це рішення вже в лютому.

Останні пів року позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

6 серпня 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus – зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

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