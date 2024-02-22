Парламент Німеччини не підтримав проєкт про надання Києву ракет Taurus, але схвалив про «далекобійні системи»

Німецький парламент Бундестаг відхилив проєкт опозиції щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС, у якій прямо згадується ця німецька система зброї, не отримала підтримки більшості на сьогоднішньому засіданні. «За» проголосували лише 182 депутати, «проти» – 480, 5 утрималися.

Німецьке інформаційне агентство DPA зазначило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц «заблокував постачання ракет німецького виробництва в Україну, посилаючись на побоювання, що ця зброя великої дальності може бути використана для завдання ударів по території Росії та потенційної ескалації конфлікту».

У свою чергу, німецький політик Фрідріх Мерц з ХДС/ХСС закликав підтримати пропозицію.

«Україна все ще не отримує всіх матеріалів, які їй вкрай необхідні для ефективного протистояння російській агресії», – сказав він.

Як пише DW, в іншому проєкті резолюції, представленому депутатами від правлячої коаліції, уряд Німеччини також закликають до постачання Україні «додатково необхідних більш далекобійних збройових систем», але ракети Taurus у ньому не згадуються. Цей документ був схвалений, його підтримали 284 парламентарі, ще двоє утрималися.

Як заявив у фейсбуці голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора», тобто Taurus.

«Це езопова політична мова. Опозиція тягнула свій проект, там була назва - Тауруси. Коаліція компромісно погодила текст про зброю далекої дії. Інших ракет для таких цілей у Німеччини немає», – пояснив він.

17 січня цього року голосування у Бундестазі щодо передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus також не було успішним. Німецькі експерти очікували на це рішення вже в лютому.

Останні пів року позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

6 серпня 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus – зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника.