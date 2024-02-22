Один загиблий і вісім поранених: Харківська ОВА про наслідки російських обстрілів за добу

Російські обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області напередодні, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 22 лютого.

Зокрема, через обстріл села Вільхуватка пошкоджений приватний будинок.

«Близько 14:00 в селищі міського типу Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний. Усі дані та обставини встановлюються», – написав Синєгубов у своєму телеграмі.

Крім того, 52-річний місцевий житель зазнав поранень через обстріли села Іванівка в тому ж районі.

На Донеччині, за даними голови ОВА Вадима Філашкіна, протягом доби були поранені троє цивільних – двоє жителів Добропілля і ще один у Мемрику.

Читайте також: ОВА: на Сумщині запроваджують додаткові обмеження у прикордонній зоні

«Крім того, вдалося встановити інформацію щодо осіб, які стали жертвами російських обстрілів раніше: двоє загиблих в Авдіївці та троє поранених у Краматорську», – додав він.

Херсонська обласна влада зафіксувала за добу 47 російських обстрілів із застосуванням 156 снарядів. З них 34 снаряди були випущені по Херсону, пише голова регіону Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; складське приміщення у Херсонському районі; стільникову вежу у Бериславському районі. Через російську агресію 3 людини дістали поранення», – додав він.

Одна людина постраждала внаслідок обстрілів села Лимани на Миколаївщині, заявив керівник ОВА Віталій Кім. Медичну допомогу їй надали на місці. У селі був зруйнований один і пошкоджені ще кілька житлових будинків.

Читайте також: Вночі сили ППО збили вісім російських дронів камікадзе з 10 – військові

Запоріжжя зазнало 130 атак безпілотниками і 407 артилерійських обстрілів протягом доби, а також 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню і шести авіаударів, повідомив голова області Іван Федоров.

«Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила», – додав він.

Також російські війська 19 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією, заявив голова адміністрації Сергій Лисак. Люди не постраждали, але обстріли пошкодили приватні будинки та майно. Руйнувань зазнали газогін та лінія електропередач.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.