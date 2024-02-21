Ракетні удари по Харкову: жительку міста затримали за підозрою в коригуванні вогню – СБУ

Служба безпеки України затримала жительку Харкова за підозрою в коригуванню російських обстрілів обласного центру, повідомляє пресслужба відомства 21 лютого.

СБУ посилається на обстріл Київського та Холодногірського районів міста 23 січня ракетами С-300 та Х-22. Він пошкодив приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство.

«Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення. Після ворожої атаки російська агентка мала прибути до місця «прильотів» для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих осіб», – повідомляє Служба.

Правоохоронці затримали жінку, коли вона «проводила дорозвідку» біля обстріляних будинків, у неї вилучили телефон.

Читайте також: Удар по Яворівському полігону: СБУ заочно повідомили про підозру причетному до коригування

«Фігуранткою є 34-річна харків’янка, яку агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року. Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. Після перших сеансів зв’язку з окупантами жінка отримала від них «аванс» за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України», – стверджує відомство.

У СБУ додають, що затримана передавала російські стороні координати найбільш густозаселених районів міста, геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони, а також збирала дані про маршрути переміщення ЗСУ.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. В разі обвинувального вироку їй загрожує довічне ув’язнення.

Російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні вранці 23 січня. У Харкові, зокрема, загинули 11 людей. Того ж дня увечері російська армія знову обстріляла обласний центр, пошкодивши житлові будинки. Спочатку було відомо про сімох поранених, згодом цифра зросла до дев’яти.

Станом на 21 лютого Офіс генерального прокурора задокументував 16 445 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, з них 3 106 – за статтею про державну зраду.